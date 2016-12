serie Laat u niet misleiden door de titel: ‘American Crime’ begint wel met een brutale moord, maar het gaat ’m in deze dramareeks niet om wie het heeft gedaan of hoe de dader wordt gepakt. Scenarist John Ridley (van ‘12 Years a Slave’) is vooral geïnteresseerd in de impact die de feiten hebben op een reeks uiteenlopende personages (de radeloze nabestaanden, een Mexicaans bendelid dat erbij betrokken lijkt, een koppel methheads), en gaat daarbij delicate thema’s als rassenhaat, moslimextremisme, drugmisbruik en de falende Amerikaanse justitie niet uit de weg. Her en der wordt deze intelligente, stilistisch zeer fraaie, prachtig vertolkte (door onder anderen Timothy Hutton en Felicity ‘Desperate Housewives’ Huffman) en bij momenten ook deprimerend grimmige serie nu al vergeleken met ‘The Wire’, die andere genadeloze dissectie van de op veel plekken flink rottende Amerikaanse samenleving. Ook al dateert ze van 2015, zonder twijfel één van de reeksen van het jaar.