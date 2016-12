Biopic De sectie ‘eigen films’ op Netflix staat qua uitstraling en weerklank nog altijd danig in de schaduw van de ‘eigen series’, en de kans is klein dat ‘Barry’ daar verandering in brengt. Deze weinig memorabele biopic reconstrueert een sleuteljaar in het leven van Barack Obama, 1981, toen hij in New York ging studeren aan de universiteit en de politicus in hem ontpopte – ook al omdat hij ontdekte hoe zijn huidskleur een hinderpaal was in het Amerika van toen. Dan is de blockbuster ‘Obama v Trump’ toch onderhoudender.