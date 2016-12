For the Love of Spock

docu Adam Nimoy was eigenlijk van plan een documentaire te maken over zijn wereldberoemde vader en het personage dat hij vertolkte naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van ‘Star Trek’, maar Leonard had amper zijn medewerking toegezegd toen hij vorig jaar op 83-jarige leeftijd overleed. Daardoor werd het een heel andere film: een eerbetoon aan de acteur (met getuigenissen van een rits oude en nieuwe ‘Star Trek’-gezichten, maar ook van beroemde fans als Jim Parsons en Jason ‘Seinfeld’ Alexander) en tegelijk het rijkelijk, met mooi archiefmateriaal geïllustreerde verhaal van de soms gespannen relatie tussen vader en zoon Nimoy (Leonard had lang een alcoholprobleem, en zijn planetaire faam was vaak een last voor het gezin). Een fraai portret van een charismatisch en altijd bescheiden gebleven tv-icoon dat zeker niet alleen overtuigde trekkies boeiend zullen vinden. Vaarwel, Spock!