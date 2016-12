Miniserie Vier vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakten van een team dat gecodeerde boodschappen van de nazi’s onderschepte, zetten de verveling in het Engeland van de vroege fifties een hak door zich vast te bijten in een reeks moordzaken. In seizoen 1 gaat het theekransje met rechercheursambities achter een seriemoordenaar aan, in het tweede probeert het viertal de onschuld van een ex-collega te bewijzen. ‘The Bletchley Circle’ (een wat oudere ITV-serie die zonet werd gelost op Netflix) is een slimme whodunit, en ook de decorontwerpers en kleermakers verdienen extra kudos. Minpuntje: de mannelijke personages zijn veelal slappe koffiekoeken.