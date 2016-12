Het vizier van Serge Simonart

CAZ, vrij. 16 dec., 22.05

Tot mijn verbijstering heeft nog niemand erop gewezen dat de wildgroei aan zenders met alsmaar preciezer afgelijnde doelgroepen een verenging van het wereldbeeld van die kijkers inhoudt. Als, bijvoorbeeld, CAZ enkel films en series met horror en geweld en johnny & marina-content programmeert, krijgen die kijkers enkel te zien wat ze al kennen en goedvinden. Het goede van het monopolie van de oude BRT was dat een Vlaming die tv wilde kijken, verplicht werd om ook programma’s te bekijken die buiten zijn/haar interessegebied vielen – wat gezond is en een open geest kweekt.

NPO 2, za. 17 dec., 22.35

De tragiek van de reductionistische geschiedschrijving is weer ’ns af te lezen uit deze overigens uitstekende film over de briljante schilder Joseph Mallord William Turner. Want zoals vaker gaat deze film niet over zijn werk maar over zijn moeilijke karakter en grillige levensloop. Als de wijze naar de maan wijst, kijkt de idioot naar diens vinger. Turner is ook een mooi voorbeeld van hoe de Staat en de musea zijn laatste wil met de voeten traden.

Discovery Channel, zon. 18 dec., 21.00

Ik bezocht onlangs The Churchill War Rooms in Londen, de ondergrondse bunker vanwaaruit Winston Churchill vijf jaar lang de strijd tegen de megalomane fascist Adolf Hitler leidde. Eens te meer werd daar duidelijk dat één man het verschil maakte: zonder een leider met de visie, de ballen, het doorzettingsvermogen en de gezonde arrogantie van Churchill waren wij nu Duitssprekende slaven van de nazi’s. Zijn leuze is de mijne: KBO – keep buggering on, vrij vertaald: doe vastberaden voort en geef nooit op.

BBC 1, maan. 19 dec., 20.30

Niet alleen hééft BBC-oorlogscorrespondent John Simpson wel degelijk vijftig jaar aan de frontlinie geleefd, hij is ook intelligent, bezadigd en welbespraakt, en bijgevolg de beste bron om een overzicht te krijgen van wat was én van wat ons boven het hoofd hangt. Ik denk en hoop dat Rudi Vranckx niet zal ontkennen dat hij veel van Simpson heeft geleerd.