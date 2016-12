Het vizier van Marc Didden

Eén, iedere werkdag, 18.30

‘Guilty pleasure’ hoor je weleens wanneer ‘Blokken’ ter sprake komt onder professoren. Maar laat wat mij betreft die ‘guilty’ maar rustig vallen! Wat Ben Crabbé echt wilde in dit leven weet ik niet, maar de Goden hebben nu eenmaal beslist dat hij tot het einde der tijden het kwisje ‘Blokken’ zal presenteren, en hij doet dat goed. Volks, maar nooit vulgair. Slim, maar nooit té slim. Dagelijks televisioneel brood dat wij in dank aanvaarden.

De wereld draait door

NPO 1, iedere werkdag, 19.00

Als talkshows dan toch moeten bestaan, laat ze dan a.u.b. altijd geleid worden door Matthijs van Nieuwkerk, die in ‘De wereld draait door’ dagelijks bewijst dat hij niet alleen snel kan spreken, maar ook hard kan luisteren. Gespreksonderwerpen variëren van ijsschaatsen tot Rembrandt, van biologie tot Shakespeare, van paardenvlees tot Mozart, met dien verstande dat die dingen ook allemaal evenwaardig aan hun trekken komen. Wordt vlak voor het slapengaan nog eens uitgezonden op NPO 3. Een mooiere dagsluiting is er niet.

La Deux, iedere dag, laat op de avond

Ik woon niet in Vlaanderen, maar in België. Daarom weet ik ook graag op dagelijkse basis how the other half lives in dit wonderbaarlijke land. Dat kom ik onder andere te weten door redelijk laat op te blijven en op een bepaald moment naar La Deux te switchen, waar ik dan – bondig, maar grondig – geïnformeerd word over La Belgique en de rest van de wereld door de soms wat cynische journalisten van de RTBF.

BBC 1, vrijdag 23 december, 22.00

Er mag al eens gelachen worden. Zelfs – nee – zéker als de wekelijkse stand van de wereld opgemeten wordt door de moeder van alle publieke omroepen, de BBC. Enige kennis van het Engels helpt om ten volle van de satirische nieuwsshow ‘Have I Got News for You’ te kunnen genieten, al dragen de ondertitels daar ook toe bij. De show wordt links en rechts geschraagd door de onweerlegbare brilliance van Ian Hislop en Paul Merton, en er wordt soms ook vooraf gewaarschuwd voor ‘some offensive language’. Tof dus!