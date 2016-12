'Gekken aan de macht': Dominique Deruddere regisseert het VTM-jaaroverzicht

'2016 was een rotjaar, maar in het overzicht is er bij momenten gelukkig ook flink gelachen.'

Dominique Deruddere «Volgens de traditie is ‘De film van het jaar’ geen ‘gewoon’ jaaroverzicht: het idee is dat vier bekende mensen – in dit geval: Jan Jambon, Imke Courtois, Peter Vandermeersch en Jill Peeters – in een vliegtuighangar in Zaventem naar de door mij geselecteerde beelden kijken, en na afloop een reactie geven. De algemene teneur is vrij pessimistisch – kan ook moeilijk anders, met zo’n rotjaar – maar bij momenten is er gelukkig ook flink gelachen.»