De documentaires die u deze week moet zien (23 tot 29 december)

Canvas, ZAT. 24 Dec., 20.50

NATUUR Op het menu op kerstavond: enkele desillusies. Canvas werpt een blik achter de schermen van ‘Planet Earth II’, en toont dat de hoofdrolspelers in de bejubelde docureeks hier en daar wat gemanipuleerd worden.

Discovery, ZAT. 24 DEC., 22.50

TECHNOLOGIE De monteursbende die eerder de Pontiac Trans Am uit ‘Smokey and the Bandit’ namaakte, waagt zich ditmaal aan een nieuwe KITT, de artificieel intelligente bolide uit de eightiesserie ‘Knight Rider’.

Canvas, maa. 26 dec., 22.00

SPORT Groot schandaal tijdens de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles, als thuisloopster en wereldrecordhoudster Mary Decker door de jonge Zuid-Afrikaanse atlete Zola Budd ten val wordt gebracht. Ruim 20 jaar later leggen de twee het bij.

Canvas, din. 27 dec., 21.55

NATUUR Festivals rond ijssculpturen zitten bij ons in dezelfde categorie als kerstmarkten – die van ‘absoluut te mijden’. Benieuwd of deze docu, die een blik werpt op de ‘fascinerende wereld van de ijssculpturen’, daar verandering in brengt.

Sour Grapes

NPO 2, woe. 28 dec., 22.40

ACTUA De Indonesiër Rudy Kurniawan werd schatrijk als handelaar in zeldzame en dus peperdure wijnen. Alleen bleken de flessen die hij verkocht nep te zijn – Rudy bottelde ze gewoon zelf. De grootste wijnfraude uit de geschiedenis.

Check-point: Vous n’aurez pas ma haine

Canvas, don. 29 dec., 21.10

ACTUA De Franse journalist Antoine Leiris verloor zijn vrouw bij de aanslagen op de Bataclan en schreef er daags nadien een Facebookpost over. In ‘Check-point’ blikt hij een jaar later terug.