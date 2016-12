Film Het slechte nieuws eerst: ‘The Shallows’ is een eerder – woeha! – oppervlakkige thriller. De pitch leent zich dan ook niet tot veel denkwerk: Nancy (Blake Lively in bikini) wordt belaagd door een gigantische haai en probeert haar hachje te redden. Het gebrek aan diepgang wordt gecompenseerd door stijl en spanning: regisseur Jaume Collet-Serra weet Nancy’s overlevingsinstinct wervelend te kadreren en laat de film baden in een azuurblauwe sfeer, met bloedrode pigmenten. Maak uw borst al maar nat!