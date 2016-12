’Tis the season to be jolly, maar VIER zendt vanaf 27 december gewoon ‘Terug naar eigen land’ opnieuw uit, het verslag van de onthutsende roadtrip die Martin Heylen samen met zes BV’s maakte in het kielzog van honderdduizenden Iraakse, Syrische en Afrikaanse oorlogsvluchtelingen. Ook comedian Bert Gabriëls reisde mee; hij werkt nu aan een reeks schoolvoorstellingen over het thema.