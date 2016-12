Heffen die Bill: Kerstspecial 'Weg zijn wij' met Bill Barberis

'Bill Barberis: 'Met Kerst zegt mijn lichaam: 'lég maar een laagje!''

Bill Barberis «Wanneer je toezegt om mee te doen aan ‘Weg zijn wij’, weet je nog niet wie je gezelschap zal zijn. Ik was héél erg nieuwsgierig, want je wilt per slot van rekening geen weekend doorbrengen met twee nuffige beroepszeuren. Maar kijk: daar verschenen Cath en Britt. Ik heel blij, want Cath was ik al een paar keer tegen het lijf gelopen, en dat waren aangename ontmoetingen. En Britt ken ik zelfs behoorlijk goed: zij is de meter van mijn petekind. Eigenlijk delen we een kind (lacht).»