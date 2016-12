'Kalmte kan u redden': De stresskip in Maaike Cafmeyer

Maaike Cafmeyer (kandidate) «Ik heb echt waar geen idee. Maar met al die vrouwen was het alleszins wel een fameus kiekenkot tijdens de opnames. Het begon al in de schminkkamer: vijf vrouwen tegelijk in de schminkstoel, je moet je dat eens voorstellen. Vijf! En het hield niet bepaald op toen we in de studio achter onze desk stonden – ik heb Tom (Lenaerts, red.) meer dan eens met een mistige blik de ruimte in zien staren, omdat hij begot niet meer wist wie er aan het woord was. Ik vrees ook dat de monteur wel een glas whisky zal hebben kunnen gebruiken toen zijn taak erop zat, maar wij hebben ons uitstekend vermaakt: er is onwaarschijnlijk veel gelachen, zowel door het publiek als door de meisjes. En toch ook niet onbelangrijk: het zag er allemaal goed uit. Waarmee ik bedoel dat iedereen zijn beste beentje heeft voorgezet – enfin, zijn beste tietje.»

HUMO De decolletés mochten er zijn, bedoel je?