Journalisten krijgen het hard te verduren in Turkije, zei de Turks-Nederlandse journaliste Fidan Ekiz in de lente van 2016, naar aanleiding van de docureeks ‘De pen en het zwaard’ (vanaf maandag 26 december op Canvas): als ze al niet vervolgd, bedreigd of gecensureerd werden, dan deden ze wel aan zelfcensuur.