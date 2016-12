Voor het gezellig gespannen kerstfeestje: niet te missen kerstspecials

Zoals gewoonlijk veel schoon volk op de rode bank in ‘The Graham Norton Show, Christmas Special’ (BBC 1, 23 december): Will Smith, Helen Mirren en Naomie ‘Moneypenny’ Harris komen er over ‘Collateral Beauty’ praten, en Martin Freeman licht een tipje van de sluier op over het langverwachte nieuwe seizoen van ‘Sherlock’. De muzikale gaste is Katie Melua.

Altijd leuk: de traditionele ‘QI’ met bizarre en interessante weetjes over Kerstmis (BBC 2, 25 dec.) . Of de nieuwe gastvrouw Sandi Toksvig de onvervangbare Stephen Fry ooit zal kunnen doen vergeten, daarover zijn de meningen nog steeds verdeeld. Het blijft toch wennen aan dat kwaakstemmetje.