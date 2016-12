Wegwijs in het Amazon-woud: 4 tips op Amazon Prime

Een zender in tweehonderd landen tegelijk lanceren is natuurlijk geen sinecure. Maar de introductie van Amazon Prime, de met Netflix te vergelijken streamingdienst van Amazon waar je sinds vorige week een abonnement op kunt nemen, had toch beter gekund: het aanbod lijkt (zeker qua films) voorlopig schraal en nog maar een klein deel is in het Nederlands ondertiteld.