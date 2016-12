David Bowie – Cracked Actor

MUZIEK Tijd voor nostalgie, dachten ze bij de NPO: net voor de jaarwende serveert men daar de stokoude maar springlevende documentaire ‘Cracked Actor’. In 1974 tourde Bowie door Amerika ter promotie van z’n plaat ‘Diamond Dogs’, met de toen nog jonge BBC-documentairemaker Alan Yentob in z’n zog. Die registreerde niet alleen Bowies concert in Los Angeles, maar liet de camera draaien terwijl de graatmagere Dame (naar eigen zeggen leefde hij in die jaren op een dieet van coke, melk en rode paprika’s) honderduit zat te filosoferen in limousines, hotelkamers en backstageruimtes. Dig, Lazarus, dig.