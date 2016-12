Actie Het verhaal: de New Yorkse flik John McClane (Bruce Willis) vliegt naar LA voor het kerstfeestje op het bedrijf van zijn vrouw, van wie hij al een tijdje gescheiden leeft. Daar aangekomen blijkt dat het hele kantoorgebouw (wij kennen Nakatomi Plaza even goed als onze bunker in Kobbegem) gegijzeld wordt door enkele Europese terroristen onder leiding van Hans Gruber (Alan Rickman). Wat volgt is een kat-en-muisspel (op blote voeten!) dat uitentreuren gekopieerd werd – van ‘Under Siege’ over ‘Air Force One’ tot ‘The Rock’ – en dat het actiegenre in de late jaren 80 een adrenalinespuit in de borst duwde. Normaal zouden we hier afsluiten met een welgemeend ‘Yippee-ki-yay, motherfucker’, maar het blijft Kerstmis, dus doen we het met deze: ‘Now I have a machine gun. Ho ho ho!’