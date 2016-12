Gomorra - seizoen 2

Serie Het Hollywoodbeeld van maffiosi als in de grond best wel deugende mannen van eer die het ook allemaal maar doen om hun arme bloedjes van kinderen te voeden, wordt flink bijgesteld in deze harde, bijna documentair-realistische Italiaanse misdaadserie waarin, rauw en onverbloemd, de échte Napolitaanse Camorra wordt getoond: gewetenloze criminelen die niet op een hondsbrutale moord meer of minder kijken en hun vuile zaakjes in groezelige appartementen regelen. Scenarist Roberto Saviano weet ook waarover hij spreekt: sinds het verschijnen van zijn (ook verfilmde) boek ‘Gomorrah’ in 2006 leeft hij ondergedoken, omdat er een prijs op zijn hoofd staat. Het tweede seizoen gooit ons opnieuw midden in de nietsontziende machtsstrijd tussen enkele rivaliserende maffiahoofden, tegen het decor van een bijna apocalyptisch grimmig ogend en, zo lijkt het wel, volledig voor de mensheid verloren Napels. Driesje Mertens en zijn Kat mogen het hebben!