Chewing Gum

Serie Eén van de vreemdere series die momenteel op Netflix te bekijken zijn, is deze zesdelige Britse reeks over het 24-jarige Londense meisje Tracey, dat zo snel mogelijk haar maagdelijkheid wil verliezen. Twee problemen: haar vriend is streng religieus en wil haar nauwelijks aanraken voor ze getrouwd zijn, en ook haar familie vindt alles wat met seks te maken heeft slecht en zondig. De vriend kan Tracey weliswaar tegen het einde van de eerste aflevering opzijschuiven, maar haar onwetendheid en onzekerheid op seksueel vlak blijven haar wel parten spelen. Met een hoop grappige, pijnlijke en vooral weirde scènes tot gevolg.