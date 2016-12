Miniserie In IJsland rolt sinds jaar en dag eersteklas Nordic Noir van de band (de laatste hit was ‘Trapped’ van Baltasar Kormákur), en ‘The Cliff’ is geen uitzondering. In het eerste, met een scheutje ‘The X-Files’ geïnjecteerde seizoen speurt een rechercheursduo met bakken issues naar een moordenaar, in het tweede staan ze met de voeten ietwat steviger in de modder terwijl ze traag en bedachtzaam de laagjes van een ui afpellen. Luister anders eens onder een koptelefoon terwijl u kijkt: de muziek van Ben Frost klinkt nog beter dan het tinkelen van de ijsblokjes in uw gin-tonic.