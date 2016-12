Serie In afwachting van het tweede seizoen – gepland voor mei – kunnen de fans van het transcendentale sf-drama ‘Sense8’ zich nog even het hoofd breken over deze twee uur durende kerstspecial. De strijd tussen de hoofdpersonages en de sinistere Mr. Whispers, die hun geesten probeert te hacken, gaat onverminderd voort, maar ondertussen viert iedereen ook gewoon Kerstmis. Gezelligheid troef!