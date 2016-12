Film Disney lijkt vastbesloten om zijn hele catalogus animatieklassiekers van een update te voorzien. Dat heeft al wat crap opgeleverd (‘Cinderella’ of ‘Maleficent’, iemand?), maar Jon Favreaus nieuwe versie van ‘The Jungle Book’ is een dikke meevaller. Niet dat er veel nieuws onder de zon is: in plaats van terug te keren naar het bronmateriaal van Rudyard Kipling, volgt Favreau gewoon de verhaallijn van de tekenfilm uit 1967. Maar hij weet verdomd goed wat de crowd-pleasers waren in dat origineel (Baloo de beer en apenkoning King Louie) en hij recreëert die dan ook met erg veel liefde en gevoel voor humor. Technisch is ‘The Jungle Book’ sowieso een klein meesterwerk: alles werd gedraaid in Los Angeles, met een volledig digitale jungle, vol CGI-dieren, maar geen mens die dat ziet. Voor wie met Kerstmis een vergelijkende studie wil uitvoeren: ook de animatiefilm zit sinds kort op Netflix.