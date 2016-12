Film Een vrouw (Brie Larson) leeft al jarenlang gevangen in een kamer. Haar ontvoerder, ‘Old Nick’, heeft zelfs een zoon bij haar verwekt, die nooit de buitenwereld heeft gezien. Die premisse leverde in de originele roman van Emma Donoghue een grimmig psychologisch drama op, dat in de film deels verzacht wordt met een sentimenteel Hollywoodsausje (de strijkers zijn iets té nadrukkelijk aanwezig). ‘Room’ had dus scherper kunnen zijn, zeker tijdens de eerste helft van het verhaal, maar de film is wel meeslepend en smaakvol geregisseerd. Bovendien staan zowel Larson als de jonge Jacob Tremblay ongegeneerd geweldig te wezen.