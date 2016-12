Het vizier van Marc Didden

BBC 2, vrij. 30 dec., 21.00

Je hebt ‘acteren’ en ‘Acteren’, en Dame Judi Dench opereert uitsluitend in de tweede categorie. Of ze nu een helleveeg uitbeeldt bij James Bond, Lady Macbeth bij Shakespeare, Queen Elizabeth I bij de BBC of stomdronken op de rode zetel zit in de Graham Norton Show: ze straalt altijd ongebreidelde klasse uit. En dan heb ik het nog niet over ‘Iris’, ‘Philomena’ of ‘Notes on a Scandal’ gehad. Judi Dench: 82 nu, en een tomeloos topwijf!

Eén, zat. 31 dec., 23.05

Ik betrap er mezelf weleens op dat ik de titel van dit programma naar mijn tv-toestel zit te roepen. Het gaat dan meestal om een uitzending van ‘Het journaal’ als Hanne Decoutere van dienst is. En één enkele keer gaat het ook wel om ‘Het nieuws’, uit Vilvoorde. Maar verder is dit vederlichte divertimento van Bart Peeters en vrienden vaak ook wel best draaglijk, zoals een pufje wufte parfum dat je ooit weleens aanwaait tijdens een feestje je zowaar voor even een klein en goed gevoel kan schenken.

Canvas, zon. 1 jan., 16.20

Er zijn van die films die je op een andere dag dan nieuwjaarsdag totaal onuitstaanbaar zou vinden, maar Stanley Donens ‘Singin’ in the Rain’ hoort daar zeker niet bij. Die staat helemaal op zijn eigen poten (en op die geweldige exemplaren van Gene Kelly) en is misschien wel de beste musical aller tijden. Laat ons even hopen dat de vrolijkheid die telkens bij mij en vele anderen opgewekt wordt tijdens Donald O’Connors ‘Make ’Em Laugh’ tot ver in 2017 mag doorzinderen.

Eén, maa. 2 jan., 21.30

Gedurfd van de openbare omroep om zo vroeg op de avond al met porno te beginnen. Ik vermoed dat het scenario bij deze prent niet ijzersterk zal zijn, maar who cares? Wie hiernaar kijkt, wil lullen zien en wellicht ook een occasionele huppelkut. In hetzelfde genre zendt Canvas aan het eind van de week (vrij. 6 jan.) laat op de avond Martin Scorsese’s ‘No Direction Home’ uit. De nieuwe Nobelprijswinnaar Bob Dylan – ook een soort Romeo – wordt er zo goed gedocumenteerd als hij zelf maar wil. Een aanrader voor de slapelozen.