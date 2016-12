Bart Peeters in eindejaarsspecial van 'Mag ik u kussen'

Bart Peeters (presentator) «Het zal er allemaal wat meer glitter- en glamourachtig uitzien dan gebruikelijk, qua outfits en zo. En de opkomst van Josje zal met de nodige pracht en praal gepaard gaan. Kwestie van duidelijk te maken dat we hier met een Disneyprinses te maken hebben.

»Ik ben me er overigens terdege van bewust dat ‘Mag ik u kussen?’ een nogal vreemde vraag is op oudejaarsavond. Ik bedoel: zodra het twaalf uur heeft geslagen, staat iedereen elkaar vrolijk af te lebberen zonder dat daar allerhande poëtische aubades of zorgvuldig voorbereide grappen en grollen aan vooraf moeten gaan. ’t Geeft toch een zekere hoofse glans aan het programma, me dunkt. Al moeten we nu ook weer niet overdrijven, wat die hoofsheid betreft – met name Jeroom en Wim Helsen hebben in het verleden al grappen op hun prooi losgelaten waarbij ik dacht: ‘Nu ontploft de zender’. En het strafste is dat ze respectievelijk Goedele Wachters en Phara de Aguirre aan het eind nog keihard binnendeden ook.»