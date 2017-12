Domenico Vaccaro «Met mij gaat het goed, bedankt. Ik logeer nu even terug in Italië bij mijn ouders, maar vanaf 7 januari ben ik weer in België voor een aantal kleine showtjes. Op mijn Facebookpagina staat een mailadres zodat geïnteresseerden contact met me kunnen opnemen; ik ga in op ieder decent aanbod.»

HUMO Een aanbod om op de voorbije Eroticabeurs je kunsten te vertonen, zou je hebben afgeslagen.