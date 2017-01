Was het vroeger beter? Of kijken we door een sepia-gekleurde bril naar het verleden? Enkele BV’s, onder wie Sven De Ridder en Bieke Ilegems, ondervinden de volgende weken aan den lijve hoe fijn het écht was in hun jeugd. In ‘Groeten uit’ keren ze samen met hun gezin terug naar het jaar waarin ze 12 werden, voor een weekend vol nostalgie en analoge televisie. Dat alles onder de wetenschappelijk verantwoorde begeleiding van presentatrice An Lemmens.