Wie niet bang is om zich te verslikken in de kalkoen of om de chablis over zijn tafelgasten uit te sproeien, kan op 31 december afstemmen op VTM. Zo’n uurtje voor middernacht begint daar de nieuwjaarsspecial van ‘Tegen de sterren op’, binnenkort alweer aan z’n zevende seizoen toe. Grootste verantwoordelijke voor al dat geschater: de kameleon die zich voor dit gesprek de huid aanmat van ene Guga Baúl.