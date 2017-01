'De trek': Bram Vermeulen is het noorden kwijt

Elke aflevering hangt hij op aan één bepaalde groep – van de drenkelingen die in de Middellandse Zee hun leven wagen (en soms verliezen), over illegalen die gerepatrieerd worden tot de smokkelaars die goed geld verdienen aan de ellende van anderen. ‘Die laatsten zien zichzelf als een soort reisbureau,’ vertelde Vermeulen aan de Nederlandse krant AD. ‘Zij zien gewoon een gat in de markt dat gevuld moet worden.’

Bram Vermeulen «Als er over vluchtelingen wordt gesproken, gaat het vrijwel altijd over ónze emoties rond dat hele probleem, nooit over de mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn. De migranten, de mensen die in volgepropte bootjes vanuit Afrika naar Europa komen, zijn een soort behangpapier in de discussie geworden. Ik wou hun verhalen laten horen, ik wou hun motieven laten zien. En de methodes die ze gebruiken. De meeste mensen beseffen niet dat veel vluchtelingen er al een enorme reis op hebben zitten voordat ze de Middellandse Zee oversteken. De overtocht door de Sahara bijvoorbeeld is even gevaarlijk. Alleen: die verhalen hoor je hier nooit.»