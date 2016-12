'Lovesick': 'Chlamydia is de perfecte soa'

In 2014 na één seizoen roemloos afgevoerd door Channel 4, daarna opgepikt door Netflix en nu – zeker sinds het tweede seizoen eind november online kwam – langzaam maar zeker bezig aan de verovering van de wereld: het verhaal van de serie ‘Lovesick’ lijkt wel een kerstsprookje. Bedenker en schrijver Tom Edge klinkt dan ook goedgeluimd als we hem in Londen aan de lijn krijgen.