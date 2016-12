MISDAAD Kijk maar eens naar ‘Margin Call’, zijn uit 2011 daterende debuutfilm: een op een nagelbijtende spanning drijvende financiële crisisthriller waarin onder meer Kevin Spacey en Jeremy Irons de pannen van het beursgebouw acteren. Of check ‘All Is Lost’ (bij ons nooit in de bioscoop uitgekomen, maar wel online en op dvd): een schitterende survivalprent, waarin zeilbootkapitein Robert Redford het water letterlijk aan de lippen staat. Of aanschouw ‘A Most Violent Year’, een knappe mengeling tussen ‘The Godfather’, ‘The Wire’ en ‘House of Cards’, met een steengoeie Oscar Isaac als een oliebaron die in de clinch gaat met het gerecht én met het gangstermilieu, en met een imponerende Jessica Chastain als zijn ijzige echtgenote. De muziek van Marvin Gaye, de geweldige sfeerschepping (u waant zich echt in het rauwe New York begin jaren 80) én de duizelingwekkende cleavage van Chastain maken het genoegen compleet.