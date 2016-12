Actua In het bijna acht uur durende ‘O.J.: Made in America’ reconstrueren de makers minutieus het leven van de Amerikaanse footballspeler, en tonen ze hoe zijn huidskleur en zijn beroemdheid zijn hele carrière én de controversiële uitspraak op het proces hebben bepaald. Een meesterwerk en, omdat ‘O.J.: Made in America’ in de VS eerst in de bioscoop is vertoond, ook de grote favoriet voor de Oscar voor Beste Documentaire.