The OA: fantasierijke personages en dialogen vol vermakelijke weerhaken

serie Hoe minder u weet over de achtdelige serie van Brit Marling en Zal Batmanglij, hoe beter. Tenzij dit: zeven jaar nadat ze als blinde twintiger van de aardbodem was verdwenen, komt Prairie (rol van Marling zelf) weer bij haar ouders terecht, bovendien met haar gezichtsvermogen intact. De makers proberen de kijker vervolgens acht afleveringen lang te bedwelmen met Prairies verhalen over haar jeugd en haar verloren jaren, die ze tijdens nachtelijke sessies aan een kransje uitverkorenen vertelt. ‘Bullshit, maar mooie bullshit,’ zo concludeerde één Amerikaanse blogger, maar laat u niet afschrikken: de fantasie van Marling en Batmanglij scheert hoge toppen en de personages en dialogen zitten vol vermakelijke weerhaken, waardoor u de newagesaus nauwelijks proeft.