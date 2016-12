Film De klik is er nog, en de twee spenderen een avond pratend, lachend en mijmerend over hoe hun leven had kunnen zijn. Origineel is het volledig in zwart-wit gedraaide ‘Blue Jay’ zeker niet – Richard Linklaters ‘Before’-trilogie is een logische referentie – maar het scenario van de broertjes Duplass, ook verantwoordelijk voor de prachtige HBO-serie ‘Togetherness’, en de twee hoofdrolspelers doen je dat snel vergeten.