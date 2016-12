Homeland seizoen 5: Carrie maakt de oversteek naar Europa

serie Of dat een reden is om op nieuwjaarsdag meteen het vijfde seizoen aan te vatten, valt echter te betwijfelen, want de serie zit deze keer wel heel dicht op de actualiteit. Bij het begin van het vijfde seizoen zijn we twee jaar verder in de tijd: Carrie Mathison werkt niet langer voor de CIA maar is verkast naar Europa, om er te werken als ‘chef veiligheid’ voor de filantroop Otto Düring. Ze ontdekt echter een complot om een terroristische aanslag te plegen in de stad waar haar werkgever gevestigd is: Berlijn.