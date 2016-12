Serie De serie gaat over een voormalige geschiedenisleraar die de leiding krijgt over een school vol gewelddadige en moeilijke probleemjongeren. Zijn onorthodoxe aanpak roept meteen veel weerstand op bij de studenten en hun omgeving, en als een leerling dood wordt teruggevonden in de school, komt hij pas écht onder druk te staan.