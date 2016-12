Film Zijn personage in ‘The Infiltrator’, de gladde agent Robert Mazur, gaat tijdens zijn undercoveroperatie in het benauwende Medellín-kartel van drugsbaron Pablo Escobar over lijken. Zo zien we Cranston eens aan de andere kant in de war on drugs. Terwijl de film te kampen heeft met een overdaad aan personages en een handvol genreclichés, zult u toch meteen verslaafd raken aan de charismatische Oscar-winnaar. Want zodra ze je laten proeven, is er geen weg terug.