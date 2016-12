Serie Al is het maar omdat het aantal Japanse misdaadreeksen die tot bij ons komen op de hand van een gepensioneerde houtzager te tellen is. Deze vijfdelige miniserie gaat over de moord op een 9-jarig meisje, dat door een onbekende man meegelokt werd terwijl haar vier vriendinnen toekeken. Vijftien jaar na de misdaad kampen de vier nog altijd met schuldgevoelens, ook al omdat de mensen om hen heen – en de Japanse samenleving in haar geheel – liever hebben dat ze in stilte lijden.