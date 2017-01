Rudi Vranckx in 'Het Huis': 'Ik stond te kijken van mijn verbetenheid'

HUMO Je schuimt de wereld af, maar over je privéleven is weinig bekend. Dan moet ‘Het huis’ toch één grote martelkamer zijn?

Rudi Vranckx «Daarom ben ik vooraf met Eric een koffie gaan drinken. Hij legde uit hoever hij wou gaan, en ik zei waar ik de grens wou trekken. En die grenzen zijn mooi gerespecteerd – hij heeft niet geprobeerd diep in de nacht gebruik te maken van een zwak moment om toch iets ter sprake te brengen waar ik het liever niet over heb. Maar voor je de verkeerde indruk krijgt: dat gaat maar over één of twee dingen. Als je instemt om mee te werken aan zo’n programma, moet je wel iets laten zien.»