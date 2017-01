De nachtelijke rooftochten van Ronald Janssen in 'Kroongetuigen'

Doodgewone leraar, zorgzame vader van twee kinderen, groene jongen die houdt van natuurwandelingen: perfecter kan een dubbelleven niet worden. ‘Dat is precies wat de zaak zo bijzonder maakt,’ zegt reportagemaker Jeroen Wils, ooit zelf misdaadverslaggever. Hij presenteert ook deze nieuwe reeks van acht afleveringen, waarin moordzaken uit het collectieve geheugen nauwgezet gereconstrueerd worden.

Jeroen Wils «Het verschil met de vorige seizoenen is dat er nu zaken aan bod komen die nog verser in het geheugen liggen. Toch heb ik ook bij de zaak-Janssen nieuwe inzichten gekregen. Ik besefte destijds niet wat voor een seksueel roofdier hij eigenlijk was, en hoe goed hij dat verborgen hield. Dat blijkt duidelijk uit de verhoren die we reconstrueren. In de eerste dagen na zijn arrestatie praat Janssen nog ongeremd over zijn jacht op vrouwen. Hoe hij ’s nachts, als zijn kinderen bij zijn ex-vrouw zijn, ronddoolt op straat, festivals afschuimt, jeugdcafé’s bezoekt en studentenkoten binnendringt, op zoek naar meisjes. Naar eigen zeggen zoekt hij affectie, maar in de praktijk gaat hij gewoon vrouwen verkrachten. Hij heeft het over ‘een interne drang’ die hem voortstuwt. Het is tijdens die eerste verhoren dat hij bijna stoemelings de ontvoering van Annick Van Uytsel bekent, als een onbelangrijk detail: ‘Er was ook een zekere Annick uit Diest.’ Terwijl op dat ogenblik heel Vlaanderen naar dat meisje op zoek is.»