Stef Soetewey: 'Spoed 24/7' toont hoe frêle en kwetsbaar het leven is

Niet dat ze bij productiehuis 100.000Volts.TV hebben moeten doorwerken tot ze een maagzweer hadden. Het was van bij het begin het plan om meteen twee seizoenen te maken, zegt eindredacteur Stef Soetewey.

Stef Soetewey «Qua opzet is ‘Spoed 24/7’ heel complex: we hebben een volledige regiekamer geïnstalleerd in de spoedafdeling van Gasthuisberg in Leuven, er zijn zestig camera’s opgehangen in de gangen en de consultruimtes… Om alles betaalbaar te houden, moesten we meteen twee seizoenen draaien. En bij de VRT gingen ze daar gelukkig mee akkoord. Nu, in die zes opnameweken, eind 2015, hebben we meer dan genoeg verhalen verzameld om al die afleveringen te vullen. Per dag passeren er 150 patiënten op de spoed, dus op een paar weken tijd kom je snel aan 5000. Natuurlijk is niet alles even interessant en wou niet iedereen op tv komen – ongeveer 1 patiënt op 20 gaf zijn toestemming – maar uiteindelijk hadden we toch zo’n 150 mooie verhalen.»