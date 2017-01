'De prijsvechter': drie afleveringen voor de prijs van één!

‘Nooit eerder in de geschiedenis was er zoveel te koop voor zo weinig geld,’ aldus Duong. ‘De verleiding van de goedkope spulletjes is niet te weerstaan: een cadeautje voor jezelf of de kinderen, spulletjes die de boel meer kleur geven of ons comfort verhogen. Prijsvechters als Action, Big Bazar en Flying Tiger doen goede zaken. Maar steeds vaker knaagt er iets bij de kassa. Hoe komen al die spullen zo goedkoop in het schap? En tegen welke prijs?’

In drie afleveringen gaan Duong en Frank – beiden bekend van het onvolprezen consumentenprogramma ‘Keuringsdienst van Waarde’ - op zoek naar een antwoord. Zo belandt Duong in Hongkong, waar hij op een strand ‘meer plastic dan zand’ aantrof. Hij ging zijn licht ook opsteken bij geoloog Jan Zalasiewicz, die stelt dat de mens een nieuw tijdperk is ingegaan: het antropoceen, oftewel: niet het krijt, maar het plastic. Toch ziet de immer kritische Duong nog een positieve wending. In een column voor de Nederlandse krant Algemeen Dagblad, waarin hij de consument wekelijks tips geeft, verwijst hij naar een Nederlandse producent van duurzaam plastic, die van wegwerp geschiedenis wil maken. Hun producten gaan tien jaar mee, dus: ‘Laten we de bammetjes waar we onze kinderen mee naar school sturen, toevertrouwen aan hun plastic omhulsels.’