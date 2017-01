'Kroonprinsen': In het wiel van Wout Van Aert en co.

'In het veldrijden staat de familie nog altijd op de eerste rij'

Luc Kempen (programmamaker bij De chinezen) «Ik heb hemel en aarde bewogen om erbij te kunnen zijn in het ziekenhuis, omdat ik per se een goed vertrekpunt wou. Van der Poel moest aan een lange revalidatie beginnen, net op een moment dat Van Aert op een wolk aan het fietsen was – net voordien had hij Tony Martin nog verslagen in een tijdrit! Je kunt Van der Poel moeilijk uit zijn evenwicht brengen, maar toen zat hij toch een beetje in zak en as.