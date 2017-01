UnReal: een kijkje achter de schermen van realityshows

SERIE Maar wie wil weten hoe het eraan toegaat achter de schermen van een realityshow kan eigenlijk nergens beter terecht dan bij een fictieserie, het Amerikaanse ‘UnREAL’. Die is bedacht door Sarah Gertrude Shapiro, die drie jaar als productieassistente werkte bij de in de VS razend populaire datingshow ‘The Bachelor’ en haar ervaringen daar van zich af schreef in een verhaal dat ‘voor 90 procent waar is’. Shapiro’s fictieve alter ego is Quinn, een assistente bij de romantische realityreeks ‘Everlasting’, die de kandidates die zich aan de voeten van een knappe vrijgezel werpen, zo moet bewerken dat ze precies doen wat de producers in gedachten hebben. Een erg ontluisterende en tegelijk onderhoudende reeks, waar je zonder schuldgevoel naar kunt kijken.