Het vizier van Marc Didden

VTM, vrij. 6 jan., 20.35

Ik ben nog niet veel mensen tegengekomen die ‘Hugo’ (2011), een 3D-film van Martin Scorsese, ooit gezien hebben. En ik heb nog minder mensen ontmoet die er ook écht van hielden. Reacties van zelfverklaarde kenners zweefden tussen lauw en onverschillig. Nu, die kenners hebben andermaal volkomen ongelijk. Commercieel gezien was deze prachtige prent een flop, maar in de afdeling Kinderlijke Magie was het een regelrechte toverdoos. Lange zit, maar tijdens de talrijke reclamebreaks kunt u desgewenst bijpilsen of ter pisbak gaan.

Canvas, zat. 7 jan., 20.10

In afwachting van de wekelijke portie voetbal in ‘Stadion’ en ‘Match of the Day’ gaat er ’s zaterdags niks boven een brok wereldellende, en dan nog het liefst vakkundig geserveerd door VRT’s bloedeigen Kuifje in Oorlogland – al vind ik Rudi Vranckx persoonlijk een betere vakman dan de gepofbroekte baas van Bobbie. Jammer overigens dat Thomas Vandervekens uitstekende ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ alweer voor even ze building verlaten heeft. Maar toch ook lofwaardig dat Canvas niet denkt dat het op zaterdagavond verboden te denken is.

Eén, zon. 8 jan., 21.35

Dit zou wel eens dé fictieserie van het voorjaar kunnen worden. Aan de passie en het vakmanschap van makers Nathalie Basteyns en Kaat Beels en scenaristen Bert Van Dael en Sanne Nuyens zal het niet liggen. Zeven jaar geleden vertelden ze me al over hun geheime plan voor deze reeks; nu spuit Eén die op zondagavond zomaar uw huiskamer binnen. Wees dankbaar dat u een huiskamer hebt. En dat u op uw wenken bediend wordt door al dit inlandse talent. En als u daarna gaat slapen: leave a light on!

De ideale wereld

Canvas, din. 10 jan., 22.10

Otto-Jan Ham, Jelle De Beule en al hun medewerkers zijn uiterst zeldzame talenten wie geen strobreed in de weg gelegd mag worden. Geen Ha! van Humo is dus goed genoeg voor hen: alleen een volledig en met goud van 18 karaat verguld alfabet kan hun enig recht doen. Op hun beste dagen zijn ze grappiger, diepzinniger en snediger dan alle ‘Wat Als?’-en, ‘Auwch’-s en Geert Hostentotten bij mekaar. Als ik het voor het zeggen had, dan gaf ik deze jongens gewoon de sleutels van de Reyerslaan, 52.