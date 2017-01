Birdman: redenen genoeg om te kijken

Drama Eigenlijk had Keaton die Oscar twee jaar geleden al moeten krijgen voor zijn vertolking in ‘Birdman’, maar Eddie Redmayne kaapte het beeldje toen voor zijn neus weg. Keaton is in ‘Birdman’ nochtans op dreef als Riggan, een ouder wordende acteur die, na jaren als superheld te zijn getypecast in de ‘Birdman’-films, zijn comeback probeert te maken in een theaterstuk. ‘Birdman’ won wel drie andere belangrijke Oscars. Nog meer redenen om te kijken: de fijne bijrollen, de opwindende drumsoundtrack, de spectaculaire trackingshots én de messcherpe dialogen: ‘Sixty is the new thirty, motherfucker!’ Precies wat ons poatjen altijd zegt.