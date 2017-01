'David Bowie: The Last Five Years': het verhaal van de laatste twee platen

Muziek De BBC viert de virtuele verjaardag van de Thin White Duke alvast met een resem tv- en radio-uitzendingen, waarvan de nieuwe documentaire ‘The Last Five Years’ het hoogtepunt moet zijn. In de film, een vervolg op ‘Five Years’ uit 2013, vertellen de mensen die met Bowie samengewerkt hebben voor zijn laatste twee platen ‘The Next Day’ en ‘Blackstar’ en voor de musical ‘Lazarus’ over hun ervaringen. Bowie zelf komt ook aan het woord, in archiefbeelden én in de allerlaatste zanglijnen die hij opgenomen heeft, een nooit eerder uitgezonden proefversie van ‘Lazarus’. Koude rillingen gegarandeerd.