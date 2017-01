Happy Valley: een juweel onder de misdaaddrama's

Serie De plot: omdat een muizige boekhouder geen opslag krijgt van zijn baas, besluit hij diens dochter te kidnappen met de assistentie van enkele lokale criminelen, een plan dat uiteraard gedoemd is om in de soep te lopen. ‘Happy Valley’ is echter veel méér dan een variatie op ‘Fargo’, met de glooiende heuvels en de dorpjes van West Yorkshire in plaats van de besneeuwde vlakten van North Dakota. Het échte hoofdpersonage is namelijk Catherine Cawood, een politiesergeante die vermoedt dat één van de ontvoerders weleens de man zou kunnen zijn die verantwoordelijk is voor de zelfmoord van haar dochter. Sarah Lancashire is zo adembenemend goed als Cawood en het (bijwijlen ongemeen gewelddadige) verhaal wordt met zoveel vaart verteld dat we u uitdagen dit zesdelige tv-juweel níét in één zweet-door-de-reet-gutsende zit uit te kijken.