Film Als ‘Sand Storm’ er eind februari in slaagt om wél met het beeldje aan de haal te gaan, zullen de makers meteen een dubbele primeur te pakken hebben: met de film stuurt Israël namelijk ook voor het eerst een volledig Arabisch gesproken inzending naar de Oscars. ‘Sand Storm’ is een emotioneel drama over twee vrouwen uit de bedoeïenengemeenschap, een nomadisch deel van de bevolking dat moeilijk toegang krijgt tot onderwijs en gezondheidszorg.