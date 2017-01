De documentaires die u deze week moet zien (6 tot 12 januari)

Canvas, vrij. 6 jan., 21.10

Muziek Hoe hebben technologische vernieuwingen de muziekgeschiedenis beïnvloed? Canvas herhaalt de achtdelige docureeks ‘Soundbreaking’, over sampling, de opkomst van digitale muziek en de nieuwste opnametechnieken.

Nat.Geo., zon. 8 jan., 21.00

Geschiedenis Op 30 maart 1981 werd kersvers president Ronald Reagan neergeschoten door de geestesgestoorde John Hinckley Jr. De docufilm ‘Killing Reagan’ onderzoekt hoe zijn presidentschap daardoor werd beïnvloed.

Canvas, zon. 8 jan., 20.15

Religie Als op uw lijst van goede voornemens ‘meer begrip voor andere religies’ staat, begin dan met deze BBC-reeks: dominee Pete Owen-Jones reist de wereld rond om plaatselijke religieuze rituelen bij te wonen.

Canvas, maa. 9 jan., 22.05

Geschiedenis Op 15 april 1989 brak er tijdens een voetbalwedstrijd in het Hillsborough-stadion paniek uit onder de op elkaar gepakte toeschouwers. Bijna 100 mensen verloren het leven – de ergste ramp uit de Engelse voetbalgeschiedenis.

Canvas, din. 10 jan., 21.15

Geschiedenis Een nieuw jaar, een nieuwe docu over de nazi’s op Canvas. Het tweedelige Franse ‘De val van het Reich’ toont de periode tussen de landing van de geallieerden in Normandië en de overgave van de Duitsers bijna een jaar later.

Do Not Resist

NPO 2, woe. 11 jan., 22.55

Actua In ‘Do Not Resist’ reizen we mee met een zwaarbewapend SWAT-team en voelen we Congresleden aan de tand over de verspreiding van militair materiaal in kleine politiekorpsen in de VS in de nasleep van de Black Lives Matter-beweging.